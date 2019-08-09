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Мексиканский наркокартель казнил 19 человек и выставил их тела на обозрение

Жертв повесили на мосту, других бросили у дороги.

Мексиканский наркокартель казнил 19 человек и выставил их тела на обозрение
аресты членов наркокартеля
Фото: EPA/UPG

Мексиканские полицейские обнаружили в четверг в разных местах города Уруапан тела 19 человек. Девять были повешены на мосту, еще семь брошены на дороге, и еще трое в другом месте у дороги, сообщает агентство Associated Press.

На мосту был вывешен баннер с различимыми инициалами картеля "Халиско - Новое поколение" и угрозой в адрес противоборствующего наркокартеля "Виагра". Жертвы были застрелены и раздеты, тело одной жертвы расчленили.

Генпрокурор штата Адриан Лопес Солис отметил, что этот случай стал еще одним эпизодом в жестокой войне наркокартелей. Они воюют как с властями, так и между собой за сферы влияния и маршруты доставки наркотиков.

В марте 2019 года в городе Пуэбла в столкновениях группировок наркоторговцев были убиты не менее девяти человек. Рядом с телами двух мужчин и женщины, завернутых в целлофан, нашли записку от наркокартеля "Синалоа". После полицейские нашли еще четыре тела, но уже с посланием от картеля "Халиско - Новое поколение". Позднее в других районах города были застрелены еще два человека.

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