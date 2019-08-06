Суд отказался пересмотреть приговор главному фигуранту дела об убийстве Оксаны Макар

Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела главному фигуранту дела об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, который был приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Укринформ.

"Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела", - говорится в решении суда.

Сам Краснощек общаться с журналистами отказался и не захотел комментировать решение суда. Сказал, только, что не хочет ничего говорить, мол, его слова исковеркают.

Как сообщалось, 6 августа в Центральном районном суде Николаева состоялось рассмотрение ходатайства Евгения Краснощека о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Он утверждал, что к нему было совершено моральное и физическое давление во время суда и следствия.

Ранее коллегия судей Центрального райсуда города Николаева, рассмотрев заявление осужденного о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам, постановила на период рассмотрения заявления перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии №31, где он отбывает наказание, в Николаевский следственный изолятор.

Двое других фигурантов дела - Максим Присяжнюк и Артем Погосян - получили 15 и 14 лет тюрьмы соответственно. Краснощек в своем последнем слове перед принятием приговора сказал, что каяться или извиняться перед родственниками жертвы не намерен.

В 2013 году апелляционный суд рассмотрел их жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, Макар была изнасилована в Николаеве 9 марта 2012 года, после преступления насильники пытались ее убить и сжечь тело на заброшенной стройке. С тяжелыми травмами ее госпитализировали, однако 29 марта Макар умерла в больнице. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.