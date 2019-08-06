Электронный кабинет застройщика начнет работать с сентября – депутатка от "СН"

В Украине с сентября начнет работать е-кабинет застройщика, в котором можно будет оформить разрешительные документы на строительство. Об этом сообщала новоизбранная депутатка от партии "Слуга народа" Елена Шуляк в ходе конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли".

"У нас есть возможность увидеть только небольшую часть всей электронной системы, но в сентябре, думаю, что в тестовом режиме мы увидим, чем завершатся наши общие усилия", - отметила Шуляк.

До 2021 года ожидается введение единой электронной системы в строительстве, в рамках которой будут взаимодействовать все соответствующие реестры.

Руководитель направления электронных услуг Данило Молчанов подчеркнул, что в сентябре ожидается запуск е-кабинета застройщика для объектов с незначительными последствиями. Полноценно электронная система должна заработать в 4 квартале 2020 года.

В ней будет публичный портал данных, единый реестр (данные всех объектов на всех стадиях строительства, связанные с этим документы, сертификация энергоэффективности, прочее) и непосредственно е-кабинет застройщика.

По словам Молчанова, публичный портал должен заработать в 3 квартале 2020 года, единый реестр - во 2 квартале 2020 года.

При этом заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе отметил, что к полноценному запуску единой электронной системы еще мало кто готов. "Достаточно большие деньги нужны, чтобы все базы данных оцифровать. Очень важно, чтобы они были соединены вместе. Это работа не одного года", - сказал он.

Участие в разработке этой системы принимали Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Офис эффективного регулирования (BRDO), Государственное агентство по вопросам электронного управления и проект "Прозрачность и подотчетность в публичном управлении и услугах "TAPAS".

Напомним, в июле у Зеленского заявляли, что Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам, поскольку электронный документ, подписанный с помощью MobileID на базе ECDSA, прошел тестирование.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии намерены выделить Украине помощь в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства.

Ранее также сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".