Семен будет охранять фонды от крыс и мышей.

В Днепре уличного кота по имени Семен трудоустроили в исторический музей.Животное будет охранять фонды от крыс и мышей.

Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/VernostAnimalRescueDnepr

Ранее сообщалось, что Львов провел первый в мире подсчет уличных котов. Оказалось, что в городе проживает почти 6 тысяч таких животных.