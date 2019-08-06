Двое людей погибли от взрыва гранаты в больнице в Одесской области

По словам правоохранителей, гранат было две, но вторая не сработала.

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области взорвали гранату, сообщает Думская.

Трагедия произошла вечером 6 августа в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека: мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

По словам правоохранителей, гранат было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

Причины случившегося выясняются.

Ранее в августе в Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату. Взрыв не произошел по счастливой случайности.