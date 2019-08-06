Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Двое людей погибли от взрыва гранаты в больнице в Одесской области

По словам правоохранителей, гранат было две, но вторая не сработала.

Двое людей погибли от взрыва гранаты в больнице в Одесской области
Фото: kievpravda.com

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области взорвали гранату, сообщает Думская.

Трагедия произошла вечером 6 августа в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека: мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

По словам правоохранителей, гранат было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

Причины случившегося выясняются.

Ранее в августе в Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату. Взрыв не произошел по счастливой случайности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также