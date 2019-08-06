Двум подозреваемым в причастности к убийству пятилетнего Кирилла Тлявова продлили арест до 28 сентября

Голосеевский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября двум подозреваемым в причастности к убийству пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

В частности, суд продлил арест на 60 дней полицейскому и бывшему полицейскому.

Отмечается, что решение было принято 26 июля по ходатайству прокуратуры.

25 июля суд продлил срок домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 1 октября, третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11 класса.

Всего сообщено о подозрении четырем фигурантам. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убийство ребенка должны понести пять человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая оружие.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. Мальчик умер в больнице через три дня.