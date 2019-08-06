В одном из домов Покровска (одномандатный избирательный округ №50) найдены четыре бюллетеня с внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
"Вчера, 5 августа, в одном из домов Покровска найдены четыре бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины. Все они изъяты. Открыто уголовное производство. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяли бюллетени", - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что обнаруженные бюллетени были заполнены за троих кандидатов.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса (фальсификация избирательных документов).
Напомним, ранее Центризбирком пересчитал голоса на 14 избирательных участках одномандатного избирательного округа №50 в Покровске.
Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако, с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты - мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация. ЦИК установила бездействие ОИК в 50-м округе, поскольку та не доставила протоколы с результатами голосования, и решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.
Жители Покровска устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Для обеспечения правопорядка полиция задействовала вертолет со спецназом.
Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.