В одном из домов Покровска (одномандатный избирательный округ №50) найдены четыре бюллетеня с внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

"Вчера, 5 августа, в одном из домов Покровска найдены четыре бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины. Все они изъяты. Открыто уголовное производство. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяли бюллетени", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что обнаруженные бюллетени были заполнены за троих кандидатов.

Фото: mvs.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса (фальсификация избирательных документов).

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее Центризбирком пересчитал голоса на 14 избирательных участках одномандатного избирательного округа №50 в Покровске.

Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако, с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты - мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация. ЦИК установила бездействие ОИК в 50-м округе, поскольку та не доставила протоколы с результатами голосования, и решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.

Жители Покровска устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Для обеспечения правопорядка полиция задействовала вертолет со спецназом.

Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.