Центризбирком признал избранными 423 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в семи избирательных округах.

Об этом сообщает Укринформ.

ЦИК признала избранным в округе №193 Игоря Марчука, №69 - Виктора Балогу, №119 - Михаила Бондаря, №198 - Сергея Рудыка, №207 - Максима Зуева, №209 - Валерия Зуба, №50 - Руслана Требушкина.

"Именно установление этих результатов было связано со сложными и неединичными судебными разбирательствами, в том числе связанными с осуществлением комиссией повторного подсчета голосов. Сегодня это все решено", - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Всего ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что наличие судебного дела по ситуации в округе №50 "не препятствует процедуре установления результатов".

Слипачук сообщила, что протокол о признании результатов выборов в округе №50 подписали все 16 присутствующих членов ЦИК, при этом 14 из них - с отдельным мнением.

ЦИК также приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019" и обратилась к Национальной полиции для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства о выборах и принятия в соответствии с законодательством Украины мер реагирования.

Кроме того, ЦИК обязала окружную избирательную комиссию избирательного округа №210 не позднее 16:00 6 августа завершить повторный подсчет голосов на 33 избирательных участках и внести по его результатам изменения в установленные итоги голосования.

Также ЦИК обязала ОИК ОВО №210 составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию, предусмотренную законом, в ЦИК.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

В общей сложности 21 июля состоялось голосование в 199 одномандатных округах из 225. Депутаты от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), будут избраны после освобождения этих территорий.

До 5 августа ЦИК должна была объявить официальные результаты выборов.