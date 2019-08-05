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Окружной админсуд Киева истребовал у миграционной службы документы о гражданстве Супрун

Суд также потребовал все протоколы заседаний с участием и.о. министра.

Окружной админсуд Киева истребовал у миграционной службы документы о гражданстве Супрун
Фото: Радіо Свобода

Окружной административный суд Киева истребовал у Государственной миграционной службы документы, подтверждающие прекращение гражданства Соединенных Штатов Америки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба суда.

"Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США", - сказано в документе.

Суд также потребовал от Секретариата Кабинета Министров копии протоколов заседаний правительства, в которых министр принимала участие с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно.

Отмечается, что дело проходит по иску депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров разрешил Супрун подписывать документы по распределению лекарств и вакцин, а также выполнять ряд других обязанностей министра, хотя она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

5 февраля лидер Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

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