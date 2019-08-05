ОБСЕ проведет для украинских госслужащих курсы повышения квалификации

Программу реализуют в следующие несколько лет.

Управление Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств объявило о курсах повышения квалификации для украинских госслужащих. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

"В сотрудничестве с Министерством культуры Украины, Национальным агентством по вопросам государственной службы и Центром независимых политических исследований Верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств разработан учебный курс по управлению разнообразием для государственных служащих и работников субъектов государственного сектора. Курс прошел пилотную программу в июне 2019", - сказано в сообщении.

Цель проекта - создание учебного пособия и подготовка тренеров, чтобы со следующего года курс мог использоваться более широко на национальном, региональном и местном уровнях.

Все участники курсов будут официально сертифицированы Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Украинской школой управления.

Напомним, на прошлой неделе кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа" приняли участие в образовательном интенсиве "Школа Зе Депутата", проведенного Киевской школой экономики.