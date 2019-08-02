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Зеленский приедет на "выпускной" депутатов в отеле "Риксос-Прикарпатье", - СМИ

В течение недели в самом дорогом отеле Трускавца проходит образовательный курс для кандидатов в депутаты от "Слуги народа"

Зеленский приедет на "выпускной" депутатов в отеле "Риксос-Прикарпатье", - СМИ
Фото: Анна Стешенко

В субботу, 3 августа, на Львовщине ожидают президента Владимира Зеленского. Он прибудет в Трускавец, где завершают обучение кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа". Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Предварительно известно, что Владимир Зеленский будет находиться в Трускавце в воскресенье, 4 августа. Вечером в воскресенье в 5-звездочном комплексе "Риксос-Прикарпатье" запланирован большой фуршет для всех участников обучения по случаю окончания их недельной подготовки.

Во Львовской ОГА не подтвердили, но и не опровергли информацию о визите президента.

Напомним, 29 июля в Трускавце начался недельный образовательный интенсив для кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа". По данным обработки электронных протоколов, партия получит в парламенте 254 голоса и сможет сформировать коалицию без помощи других политических сил.

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