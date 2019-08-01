Первый замминистра юстиции Сукманова подала в отставку

Первый замминистра юстиции Елена Сукманова написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Елена Сукманова Елена Сукманова

"Сегодня написала заявление об увольнении! До того, как меня уволит Кабинет министров, конечно, еще некоторое время буду выполнять свои обязанности. В таких случаях, как правило, пишут, что это было невероятно и дальше будет :) Но я хочу написать немного о другом. Я не знаю что будет дальше. Но оно точно будет!", - сообщила Сукманова.

Она поблагодарила свою команду за работу и мужа - за поддержку.

Сукманова заняла должность первого замминистра юстиции в октябре прошлого года, ранее работала на должности замминистра юстиции по вопросам государственных регистраций.