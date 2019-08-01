Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
ГлавнаяПолитика

Первый замминистра юстиции Сукманова подала в отставку

О дальнейших планах чиновница не сообщила.

Первый замминистра юстиции Елена Сукманова написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Елена Сукманова
Фото: Елена Сукманова
Елена Сукманова

"Сегодня написала заявление об увольнении! До того, как меня уволит Кабинет министров, конечно, еще некоторое время буду выполнять свои обязанности. В таких случаях, как правило, пишут, что это было невероятно и дальше будет :) Но я хочу написать немного о другом. Я не знаю что будет дальше. Но оно точно будет!", - сообщила Сукманова.

Она поблагодарила свою команду за работу и мужа - за поддержку.

Сукманова заняла должность первого замминистра юстиции в октябре прошлого года, ранее работала на должности замминистра юстиции по вопросам государственных регистраций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также