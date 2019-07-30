Министр МВД Румынии подал в отставку на шестой день работы

Министр внутренних дел Румынии Николай Мога, пробыв в должности 6 дней, объявил об отставке после убийства двух девушек и протестов в связи с этим. Об этом пишет местное издание hotnews.ro.

"После обсуждения, которое я провел сегодня утром с премьер-министром Виорикой Денчиле, я решил покинуть пост министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить авторитет ведомства, так как некоторые сотрудники должны были быть уволены и наказаны за свои действия", - сказал Мога.

Мога пробыл в должности 6 дней, заменив министра Кармен Дан.

Напомним, на выходных в румынском городе Каракале был задержан 57-летний мужчина, в машине которого была обнаружена бочка с человеческими останками и женская бижутерия. После этого полицейские сообщили, что жертв было двое.

Пропавшей девушке было 15 лет. Она трижды звонила в полицию с просьбой о помощи - некий мужчина изнасиловал ее и не отпускал. Полиции потребовалось на поиски девочки 19 часов, к тому времени она уже была мертва.