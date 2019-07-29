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В России началось серийное производство истребителей пятого поколения

Серийное производство Су-57 неоднократно переносилось.

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения
Фото: Коммерсант

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости.

"Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", - говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.

Сообщается, что до 2028 года промышленность будет производить чуть больше 8 самолетов в год, притом что спроектированный для истребителя двигатель пока не готов к серийному производству.

Су-57 - первый российский истребитель пятого поколения. Он разрабатывался с 2002 года. Серийное производство самолета неоднократно переносилось. Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что первые 12 самолетов должны вступить в строй в 2019 году, однако в 2018 году агентство ТАСС сообщало, что первый и второй серийные самолёты поступят в армию в конце 2019-го и в 2020 году соответственно.

В 2020 году планировалось подписать второй контракт на производство и поставку Воздушно-космическим силам еще 13 серийных истребителей до 2025 года, сообщало государственное агентство. Однако 27 июня был подписан контракт на 76 новых самолетов до 2028 года.

В апреле ТАСС сообщал, что в серийное производство запущен промежуточный двигатель "первого этапа" для истребителя, в то время как двигатель "второго этапа", предполагающий полное соответствие истребителя заявленным характеристикам, будет готов к установке на истребители не ранее 2023 года и проходит испытания.

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