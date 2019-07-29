Премьер Великобритании Джонсон создал специальный военный кабинет министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет министров, который будет собираться каждый день с целью обеспечения выхода страны из Евросоюза 31 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В кабинет вошли шесть старший министров, полный список пока не обнародован. Министры будут работать в будние дни, и в выходные, до тех пор, пока страна не выйдет из ЕС.

"Кабинет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник проведет свое первое заседание на высоком уровне, и будет собираться каждый день, чтобы обеспечить выход страны из Европейского союза 31 октября", - сказано в сообщении. Известно, что первое заседание возглавит Майкл Гоув.

"Правительство активизирует подготовку к "жесткому" Brexit на случай, если ЕС не согласится возобновить переговоры. Мы все еще надеемся, что лидеры ЕС изменят свое мнение, но мы должны действовать исходя из предположения, что этого не произойдет", - сказал Гоув.

Напомним, Джонсон вступил в должность на прошлой неделе, сменив Терезу Мэй. Новый премьер планирует прекратить членство Великобритании в Европейском союзе до установленного срока - 31 октября 2019 года.