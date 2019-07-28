В британском парламенте выступили против планового устаревания техники

"30 лет назад все делали на совесть. Почему же сегодняшние посудомоечные машины ломаются через 10 лет?"

Природоохранный комитет британского парламента решил начать расследование, касающееся электронных отходов, пишет The Telegraph.

Член парламента Мэри Крэй, которая инициировала его, пожаловалась, что если раньше техника создавалась так, чтобы она могла работать долгое время, то теперь ее целенаправленно выпускают с расчетом на деградацию.

"30 лет назад все делали на совесть. Как-то я отдала сестре посудомоечную машину, которой было 30 лет. Почему же сегодняшние посудомоечные машины ломаются через 10 лет? Просто они создаются таким образом, чтобы ломаться, так как это приносит прибыль производителям. Холодильники, морозилки, чайники, телефоны - все это создает цунами электронных отходов", - рассказал Крэй.

По данным Global E-waste Monitor за 2017 год, ежегодно в мире производится 44,7 млн тонн электрических отходов. Основная часть отработанной техники попадает на свалки, сжигается или просто становится хламом в домах людей. На Европу и США приходится почти половина электронного мусора: компьютеров, смартфонов, телевизоров и крупных бытовых приборов.

Великобритания в этом плане - одна из худших в мире. В среднем каждый британец выбрасывает 24,5 кг электронного мусора в год. Для США этот показатель составляет 20 кг, для Австралии - 23,6 кг.

"Электронные отходы - самый быстрорастущий поток мусора в мире со стабильно низким уровнем переработки. Бренды и производители должны уделять больше внимания устройству продукции, уменьшая потребность в новом сырье, делая ее более долговечной, ремонтируемой, многоразовой и пригодной для переработки", - считает главный научный сотрудник Гринписа Даг Парр.

Большой частью проблемы является тенденция покупать новый смартфон, как только выходит свежая модель.

"Ежегодно создаются новые модели телефонов, который лишь незначительно отличаются от предыдущей. Лично я пользовалась одним айфоном большее четырех лет. Люди справедливо требуют более долговечных телефонов и батарей", - сказала Крэй.

"Существует тенденция к обновлению компьютерного железа каждые три годы, что является проблемой. И конечно же, так как мы все начинаем ездить на электрокарах и переходить на новые транспортные средства, нам нужно установить источник кадмия, который используется в новых батареях", - добавила член парламента.

Комитет по экологическому аудиту, который возглавляет Крэй, считает, что если проблема загрязнения пластиком хорошо известна и на нее постепенно начинают реагировать, на электронные отходы Великобритания по-прежнему закрывает глаза.