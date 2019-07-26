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Reuters: "Газпром" предложит Украине краткосрочный транзитный контракт

"Украина хотела бы 10-летний договор. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года".

Reuters: "Газпром" предложит Украине краткосрочный транзитный контракт
Фото: Газпром

Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа после 2019 года.

Об этом пишет Reuters.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал агентству российский источник, знакомый с газовыми переговорами.

Короткий договор позволит России достроить газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток", необходимые для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитёра российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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