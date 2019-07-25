Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка

Лондонский международный суд арбитраж (LCIA) принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка в споре об облате двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн.

Об этом рассказал "Интерфаксу-Украина" один из держателей.

При этом установлен ряд ограничений на выплату. На нее будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения.

Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с Приватбанком лиц.

Что касается даты, то, по его словам, условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня 2019 года.

"Лондонский арбитражный суд свое решение оставил засекреченным, поэтому известно лишь, что банку таки придется что-то заплатить, а также то, что не все держатели облигаций могут претендовать на одинаковые выплаты. Более всего шансов на компенсацию имеют те держатели, которые купили ценные бумаги до 14 июня 2019 года, сообщат об этом компании Madison Pacific Trust до 13 августа, и к которым не будет замечаний у юридического консультанта Приватбанка. Так что похоже, что Приватбанк немного сможет сэкономить на выплатах, и ему придется гасить не все 335 млн долларов с процентами", - написал в фейсбуке, комментируя это решение, руководитель аналитического отдела Concord Capital Александр Паращий.

Напомним, в декабре 2016 года Украина национализировала крупнейший в стране Приватбанк. Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал). После чего держатели еврооблигаций Приватбанка потребовали от украинских властей возместить им инвестиции в ценные бумаги банка. Затем держатели бумаг обратились в суд с соответствующим требованием.