Спор за "Корвалол" отправлен в суд первой инстанции по формальной причине, – адвокат

Верховный Суд отменил все решения судов предыдущих инстанций в споре АО "Фармак" и ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" (оба – Киев) за торговый знак "Корвалол Corvalolum" в связи с процессуальным нарушением, допущенным судами низших инстанций.

Такое разъяснение дал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы", комментируя опубликованное на днях решение Большой палаты Верховного Суда от 25 июня.

"Судьи считают, что "Фармак" в этот процесс необходимо было привлекать в качестве ответчика, а не третьего лица. У нас в деле ответчик – Министерство экономического развития (МЭРТ – ред.), а третье лицо – "Фармак", - объяснил он.

По словам Мамуни, в судебной практике ответчиком принято считать того, к кому выдвинуты требования иска, а третьим лицом – того, чьих прав и обязанностей может коснуться решение суда в деле.

"Мы, действуя по этому принципу, выдвигали требования исключительно к МЭРТу. Потому что именно министерство принимало решение о признании знака хорошо известным, именно министерство вносило этот знак в соответствующий реестр, и поэтому именно министерство должно его оттуда исключить. К "Фармаку" никаких требований не выдвигалось. Но суд посчитал иначе. И это притом, что в качестве третьего лица "Фармак" привлечен по ходатайству МЭРТа в суде первой инстанции", – пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что замечаний по существу принятого ранее постановления апелляционного суда у Верховного суда не возникло.

По словам Мамуни, третье лицо и ответчик по сути имеют одинаковые права и обязанности в процессе, кроме исключительных – например, предъявления встречного иска.

"В данной ситуации речь не идет ни о встречном иске, ни о каком-либо другом исключительном полномочии ответчика. И в чем конкретно был ограничен "Фармак" в качестве третьего лица – вообще непонятно. Он мог делать все то же, что и ответчик. И делал, во всех инстанциях", - рассказал юрист.

Адвокат удивлен аргументацией суда и считает, что судьи заняли "гиперформалистскую позицию".

"Теперь процесс начинается сначала", - заключил юрист.

Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница". Это уже второе судебное противостояние двух компаний. Первую тяжбу за торговый знак "Корвалол", которая длилась с 2004 по 2011 годы, выиграла "Дарница". Однако в 2017 году "Фармак" решил возобновить судебный процесс, считая себя единственным законным правообладателем уже другого торгового знака – "Корвалол Corvalolum".

Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". Однако в 2018 году Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение.

"Фармак", в свою очередь, обратился в Верховный суд, Большая палата которого 25 июня решила направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.