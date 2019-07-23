​Киевский Печерск, Кабмин и ВР остались без электричества из-за аварии

Столичный район Печерск остался без электроснабжения из-за аварии. Кроме того, без электричества остались Кабинет министров и Верховная Рада. Об этом сообщает "Украинская правда".

Сейчас электричество отсутствует на улицах: Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальской, Шелковичной, Мечникова, Леонида Первомайского, Владимирской, Большой Васильковской, Липской, Ивана Мазепы, Омельяновича-Павленко, Григория Царика, Московской.

А также переулков Ивана Марьяненко, Гордиенко, Липского, Аскольдова, Бутишевого, Крестового, спусков Кловского, Печерского и Парковой дороги.

"Персонал работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии – 18:00. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Напомним, в июле 2019 года Минэнерго поручило "Укрэнерго" проанализировать возможность просмотра энергобаланса для снижения тарифов на электричество для промышленности.