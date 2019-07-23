В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера

Фракция "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции. Об этом в комментарии LB.ua заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года", - добавил он.

"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиция с "Голосом" все ещё возможна, в политсиле ждут ответа от Святослава Вакарчука.

Согласно результатам 92,97% обработанных электронных протоколов, в Верховную Раду проходят: "Слуга народа" - 43,12% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,19%, "Европейская солидарность" – 8,14% и "Голос" – 5,86%.