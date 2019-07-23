Кононенко проиграл Дубинскому выборы на округе в Киевской области

По предварительным результатам выборов в Раду, на мажоритарном округе №94 в Киевской области народный депутат Игорь Кононенко с большим отрывом проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Обработаны уже 85% электронных протоколов. За Дубинского проголосовали 40,81% избирателей, а за Кононенко - 12,00% избирателей.

Кононенко - народный депутат 8-го созыва, первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко". Он является одним из ключевых бизнес-партнеров пятого президента Украины.

Александр Дубинский - украинский журналист, блогер, ведущий программы "Гроші" и руководитель проекта "Українські сенсації" на телеканале "1+1".

Напомним, по результатам выборов в одномандатных округах в Раду не прошли депутаты Михаил и Дмитрий Добкины, Богдан Дубневич, а также двое из братьев Балог: Иван и Павел проиграли на своих округах, а Виктор Балога одержал победу.