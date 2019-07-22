Украина отправила миротворцев в Мали

Украина направила миротворцев в Мали. 23 июня украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, информируют Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

На данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах.

По данным Генштаба ВСУ, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго 12 представителей Украины; в Косово - 2 человека); в Республике Южный Судан - 4 человека; во временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей - 6 человек; Силах ООН по поддержанию мира на Кипре - 1 человек.

Кроме того, в тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка"в Исламской Республике Афганистан 21 украинский миротворец, в совместных миротворческих силах в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова - 10 украинских военных наблюдателей.

Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН, если это поможет ускорить введение миротворцев на Донбасс.

В январе этого года президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).