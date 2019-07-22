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Министр Насалик проиграл округ в Калуше замглавы облпотребсоюза

Победил кандидат от "Слуги народа".

Министр Насалик проиграл округ в Калуше замглавы облпотребсоюза
Фото: 112.ua

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проиграл округ в Калуше Ивано-Франковской области кандидату от "Слуги народа" замглавы облпотребсоюза Эдуарду Прощуку.

При этом по итогам обработки 98,19% протоколов Насалик оказался на третьем месте с 24,18% голосов (16 656 избирателей).

На второй позиции - самовыдвиженец Виктор Шевеченко ((брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) с 28,84% голосов (19 865 избирателей).

Прощука поддержали 30,71%, или 21 153 избирателей.

Как сообщалось, на округе №88 (Коломыя и Городенка) победил нардеп от "Народного фронта" самовыдвиженец Андрей Иванчук, набрав 44,62% голосов. Его конкурент из "Слуги народа" Андрей Шевченко (брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) получил 25,07% голосов.

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