ГБР в четверг ждет Порошенко на допрос

Политик или его адвокаты пока не комментировали ситуацию.

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказано в сообщении.

Порошенко, его адвокаты или пресс-служба партии "Евросолидарность" на данный момент не комментировали эту информацию.

Это уже вторая повестка от ГБР: детективы вызывали Порошенко на допрос 17 июля, однако в офисе политика сообщили, что он не получал повестки, а в день предполагаемого допроса находился в Страсбурге на заседании Европарламента по специальному приглашению.

16 июля адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что лично направил в Государственное бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты. Директор ГБР Роман Труба в свою очередь заявил, что ГБР не получало извещений от адвоката и ждет политика на допрос в указанное время.

Напомним, в мае бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил о подаче в ГБР и другие правоохранительные органы более 10 заявлений якобы о преступлениях Порошенко.