Нардепы снова не пришли на допрос об убийстве "Сармата"

Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", повторно не пришли на допрос. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде".

Следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса указанных нардепов в статусе свидетелей вызвал их на 20 и 22 июля. Однако упомянутые народные избранники ни в субботу, ни в понедельник на допрос не прибыли, как и не сообщили следователю о каких-либо важных причинах своей неявки", - сказал он.

Главное следственное управление вызвало на допрос нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева и члена фракции БПП Сергея Валантирова в рамках расследования уголовного производства в отношении заказчиков убийства Виталия Олешко в июле 2018 года. Теперь они должны явиться в ГСУ 25 июля.

Депутаты не приходят на допрос уже второй раз. 20 июля депутаты первый раз отказались от допроса, якобы ссылаясь на участие в избирательном процессе.

Напомним, 16 декабря 2018 полиция задержала вероятного заказчика убийства Олешко. Им оказался 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности, в разговорах других фигурантов преступления речь идет о 1000 $.

10 июня по ходатайству прокуратуры, подозреваемого в организации убийства "Срамата" Михаила Сигиду доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако 11 июня он не явился в суд "из-за болезни". Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что сегодня утром Сигида "пытался лечь на лечение в столичную клинику "Борис", а накануне затягивал процесс следствия.