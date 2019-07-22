Зе звіринець

Нещодавно із маленькою трирічною донечкою відвідували дітячий ігровий центр в столиці. Звернув увагу на грубу поведінку маленьких дітей на ігровому майданчику. Діти грубо штовхали мою дитину а вона ж постійно чекала чергу, щоб з'їхаті з гірки, вічливо пропускала інших дітей та не розуміла чому її постійно штовхають та зневажають.

Фото: president.gov.ua

Звернувся до батьків, які привели своїх чад, щоб вони відкорегували поведінку малечі але марно. Батьки невбачали нічого непристойного в поведінці своїх дітей та навіть достатньго грубо реагували на мої зауваження.

Часто буваю за кордоном, у відрядженнях, і мимоволі, коли сумую, звертаю увагу на поведінку европейської малечі. Вони інші: ввічливі та толерантні, ще змалечку допомагають один одному, чемно поводяться та легко товаришують навіть з незнайомими. Порівнюю з Україною і за душу бере. Часто наш дитячий майданчик нагадує звіринець. Хочеться своїм дітям комфортного оточення в житті.

Згадую, що ми як країна рухаємось в Европу. Сподіваюсь, що ми українці скоро теж будемо ввічливими та поважатимемо іншу думку та особистий простір оточуючих.

Однак, коли дивлюсь в інтернеті ролики про те як поводиться в публічних місцях перша особа держави, розумію, що ми рухаємось в якомусь зворотньому напрямку.

Якщо так можна президенту, то це означає, що така поведінка дозволена і майбутнім парламентарям, мандати котрим незабаром вручить ЦВК. Та іншим високопосадовцям, які згодом позаймають правлячі посади. Якщо так буде і надалі, то наша правляча еліта виглядатиме як суцільний ЗВІРИНЕЦЬ. Без будь-якої поваги один до одного та до українця.

В одній із серій відомого на всю країну телесеріалу є сцена де головний герой Голобородько пояснює як наш звичайний українець перетворюється на хохла. Сильна, повчальна, зворушлива сцена.

На наших очах найголовніший українець перетворюється на хохла. І перетворює на хохляндію нашу Україну.

Випробовування великою владою та великими грошима достойно може пройти далеко не кожен. На старті “звіздить” кожного хто вперше отримає мандат, високу посаду чи заробить чималу копійчину. Не часто для українця, але трапляється, коли людяність перемагає. Сподіваюсь що наш гарант зможе і бути Президентом, і залишатися людиною. А “ЗЕ оточення” буде вважати його взірцем державного службовця та рівнятиметься на нього.

Так розумію, що охочих зупиняти “першого” в його непристойній поведінці не має. Мало хто може. А ті кому дозволено, свідомо чи з необачності не зовсім сумлінно роблять свою роботу. Але ж є і близькі люди, родичі, батьки. Допоможіть будь ласка і йому, і країні.