Меблі з пластику або смереки

Джеймс Шоу - сміливий експериментатор і винахідник з Великобританії, він полюбляє переосмислювати звичні матеріали і подавати їх в іншому світлі. Джеймс занепокоєний засиллям пластику у світі, тому вирішив перетворити перероблений термопластик в багатошарові предмети меблів за допомогою спеціального інструменту, який власноруч винайшов. За допомогою цієї технології, дизайнер перетворює пластик на матеріал, що нагадує за текстурою «зубну пасту» і використовує її для творення унікальних предметів меблів. Володар нагороди «Designs of the Year» і переможець конкурсу Arc Chair Design Award, він неодноразово демонстрував свої роботи на міжнародному рівні, включно з найвідомішими Victoria and Albert Museum (Лондон) та MoMа (Нью-Йорк).

Історія 76-річного косівсього бондаря Йосипа не настільки яскрава і всесвітньо успішна, але саме його воркшоп з деревообробного промислу зачарував молодого британського дизайнера на довгі 3 години. Майстер Йосип присвятив своє життя відновленню давніх традицій виготовлення предметів побуду з деревини, які були майже втрачені в радянські часи. Для нього найважливішим в ремеслі є повага до природи і «безвідходність» матеріалу. Йосип завжди особисто вирушає в Прикарпатскі ліси, аби відібрати для майбутніх виробів лише ті дерева, які ростуть в гущавині, або були повалені природними стихіями. Він власноруч висушує і заготовляє деревину, з якої згодом майструє різноманітні діжки, кружки, барила, тощо. Жодна щепка чи гілка не лишається у майстра Йосипа невикористаною – все має своє призначення і застосунок в простенькій майстерні за хатою одного з найстаріших косівських бондарів.

Бондарство — це вид деревообробного промислу, пов\'язаний з виготовленням ємностей для різноманітних рідин — бочок, діжок, барил, цебер тощо. Слово «бондар» походить від назви «бодня» - вид дерев\'яної ємності або низька діжа з кришкою, призначена для зберігання сала, квашення овочів.

Я був просто зачарований його роботою, кожним виваженим і впевненим рухом, відточеним, мабуть, вже сотні тисяч разів. Технологія виготовлення простих побутових предметів не змінилася століттями, кожен інструмент, з яким працює майстер – ручний, без застосування машин чи комп’ютерної техніки. Це таке цілковите поєднання з самою природою ремесла, віддача праці, яке викликає у мене лише величезну повагу і захоплення» - поділився Джеймс Шоу за лаштунками майстер-класу.

З-поміж різної деревини Йосип найбільше шанує смереку, бо вона найкраще втримує рідину та довговічна. Поруч з майстернею за підтримки старшого сина він відкрив невеличкий музей бондарних виробів, в якому збирає старовинні зразки ужиткових предметів з Івано-Франківщини та сусідніх областей. Серед найдорогоцінніших предметів – святкова пасхальна бербениця, вік якої налічує понад 100 років. Пан Йосип досі викладає ремесло у місцевому училищі, передаючи знання майбутнім ремісникам і мріє, аби його справа не померла з часом, але продовжила своє існування вже у нових предметах сучасного дизайну.

