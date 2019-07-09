От Гавареччины до Лондона. Что общего между гаварецкой керамикой и британскими гончарами

Интернациональный экипаж в течении одной недели исследовал пятерку самых аутентичных ремесленнических центров Украины – чернодымленная керамика, ковры-лижники, бондарство, майолика, писанкарство, и в результате поездки открыто делился идеями и вдохновением о том, как с помощью современного дизайна спасти локальные ремесла. «Я верю, что наши ремесленники могут составить конкуренцию европейским коллегам, ведь у нас есть все для этого: и богатейшие природные материалы, и уникальные артизанальные техники, передающиеся из поколения в поколение, и самое главное – уникальная многовековая культура, закодированная в этих предметах, орнаментах, формах. Это все наша «культурная память», потерять которую мы не имеем права. Все, что мы создаем на этой земле сегодня, – продолжение этой памяти, ее переосмысление и современная трактовка».

Неудивительно, ведь в условиях тотальной автоматизации и глобализации, людям все чаще хочется окружать себя предметами, сделанными человеческими руками и несущими в себе частичку локальной культуры. В Украину этот тренд пришел совсем недавно и, к сожалению, многие мастерские с аутентичными техниками находятся на грани исчезновения: интереса со стороны интерьерных дизайнеров или финальных покупателей к ним мало, очередей из молодых учеников к опытным мастерам нет, а стоимость их продукции часто равна масс-маркету.

Интерес к ремесленничеству за рубежом неуклонно растет последние лет 10. В Британии , например, популярными являются телевизионные реалити-шоу, где герои изучают с нуля различные ручные промыслы и состязаются в своих талантах, регулярно проходят фестивали и воркшопы, а бытовые предметы – кувшины, ковры, деревянные ложки, сделанные руками мастера, стоят в несколько раз дороже фабричных.

Фото: Виктория Якуша

История Первая: Гаварецкий хутор и потомственный британский керамист

История этого древнейшего ремесла тянется еще с 1 тысячелетия до н. э. Именно сюда – поближе к лесу и дальше от с. Белый Камень, переселили всех местных гончарей по приказу княгини Вишневецкой еще в 18-от веке. Царской особе не нравиля черным дым, подымавшийся столбом из каждой мастерской во время обжига керамики, поэтому было решено выделить им отдельные земли.

В наши дни хутор Гавареччина найти не просто, наша экспедиция пробиралась по бездорожью, минуя густые леса десятки километров – здесь нет ни указателей, ни продуктового магазина, ни даже начальной школы. Однако все жители поселка являются прямыми потомками тех самых знаменитых в начале 20-го века гончаров (один из местных мастеров в 1984 году получил золотую медаль на международной выставке в Италии и вошел в каталог лучших керамистов Европы).

Чернодымленную, или как ее еще называют - закуренную, задымленную или чернолощеную, керамику можно легко узнать по характерному сизо-черному цвету. На первый взгляд кажется, что изделие из глины просто выкрашено черной краской, однако весь секрет гаварецкой керамики в старинной технологии обжига. Готовое гончарное изделие помещают в натопленную печь-землянку, где температура достигает 900 – 1200 С, а затем засыпают вход в печь землей, чтобы воздух не мог поступать вовнутрь. В таких условиях изделия накаляются до очень высокой температуры и впитывают в глину черную копоть, благодаря чему и получается такое чернение.

Фото: Виктория Якуша

Гавареччина находится на Львовщине, в XX веке здесь работало более 70 мастеров, но со временем промысел пришел на упадок и сегодня на хуторе работает лишь 6 умельцев. Технология изготовления чернодымленной керамики передается по наследству от поколения к поколению.

Люк Истоп, британский керамист в третьем поколении, прилетел в Украину специально, чтобы изучить мастерство местных гончаров. Он также как и Михаил, внук местного керамиста, перенял знания у своих предков в необычный способ: «Я более 15 лет занимался музыкой, выступал с различными группами и даже не думал заниматься керамикой. Но вот уже 2 года как я переселился в сельскую местность и работаю в мастерской своего деда. Это случилось уже после его смерти. Я никогда не думал, что стану продолжать его дело, но видимо пребывая в этой творческой среде в его студии с самого детства и впитывая технику просто наблюдая за ним, я сам того не замечая стал заниматься керамикой и теперь это ремесло стало и моим делом жизни. Я никогда не учился этому, просто внимательно наблюдал за дедом, а затем уже пробовал что-то делать самостоятельно».

Фото: Виктория Якуша

Люк – один из популярнейших керамистов нового поколения в Британии, его минималистичные изделия можно встретить в галереях Нью-Йорка, Лондона и Токио. Материал он закупает на специальных биржах, а его студия напоминает огромный амбар с коллекцией самых диковинных предметов – челюсти акулы, осколок немецкого снаряда, фигурка балерины и выцветшие газеты. В своих работах Люк постоянно исследует многогранные качества глины, ее форму, функциональность и даже лечебные свойства.

«Качество местной глины меня поразило – она очень пластичная и, в тоже время, прочная. Они ее добывают просто на заднем дворе – это поразительно! И все производство проходит, по сути, в одном хозяйстве, в одни и тех же руках. Мне очень понравилось, как мастера в Гавареччине бережно относятся к своему ремеслу, как чувствуют материал и помогают ему преобразоваться в ту форму, которая наиболее ей подходит. Ведь глина – это материал особый, у нее свой характер и мастер никогда не может предсказать, что именно у него получится на выходе, это всегда магия».

Гаварецкие керамисты редко принимают зарубежных гостей, свои изделия они продают здесь же – в хуторской лавке. Интерес и пытливость британского керамиста стал для них приятным сюрпризом. Обмениваясь тонкостями любимого дела, оба мастера не замечали, что общаются на разных языках, ведь объединяло их нечто большее. Гаварецкие мастера, в отличие от Люка, не знают, какое будущее ожидает их ремесло, ведь содержать семью лишь занимаясь гончарством невозможно, многие жители поселка уезжают за рубеж на заработки – стройку или сбор урожая.

Фото: Виктория Якуша

Когда Люк спросил о стоимости изделий у местных мастеров и сравнил их с ценами на собственные предметы, разница оказалась свыше 30-ти раз. «Одна из вещей, которые мне нравятся больше всего в керамике - это возможность путешествовать в прошлое на тысячи и тысячи лет назад, соблюдая те же традиции ремесла, что и наши далекие предки, в этом есть что-то очень глубокое. Существует какая-то незримая связь между мастером и объектом. С одной стороны, мы используем эти предметы ежедневно, а с другой – это ведь процесс творчества, возвышения человеческих мыслей, я думаю, что это некий способ общения между поколениями».