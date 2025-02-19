Україні потрібна не внутрішня конфронтація, а національна єдність

Фото: eurosolidarity.org

Наша реакція на кризову ситуацію в Україні є запізнілою, але це спізнення викликане вочевидь не нашою байдужістю. Навпаки, несподіваний афронт Президента Володимира Зеленського та його команди супроти Петра Порошенка видався нам настільки бездумним, що мимоволі жевріла надія: хтось пояснить Президентові всю загрозливість ситуації – і він скасує прийняті рішення. Сталося ж навпаки: Президент пішов на ескалацію, яка схожа на політичне і фінансове знищення свого суперника.

Схоже, що Володимир Зеленський знову повернувся на передвиборчий стадіон, на якому він вів дуель з тодішнім Президентом Петром Порошенком. Тільки цього разу дуель уже не словесна…

Ми, члени Ініціативної групи «Першого грудня», не маємо однакових електоральних преференцій, тому нам ідеться не про особи двох суперників. Не електоральні шанси Володимира Зеленського чи Петра Порошенка є нашою турботою сьогодні. І якби ініціатива конфронтації виходила б від Петра Порошенка, ми відреагували б так само критично. Нам нестерпно навіть думати, що вся ця внутрішньополітична криза в країні свідомо організована в час, коли Україна потребує максимальної суспільно-політичної консолідації. Замість того, щоб подбати про політичне порозуміння і сформувати міцну громадянську коаліцію національної єдності, президентська команда вирішила піти на нічим не спровоковане протистояння. Ми називаємо цей крок божевільним просто тому, щоб не назвати його ворожим.

Президентові та його команді найближчими днями доведеться приймати рішення, які потребуватимуть схвалення з боку всього українського суспільства. Ну невже на Банковій справді вважають, що, грубо нейтралізуючи своїх політичних суперників, вони гарантуватимуть собі таке схвалення?!

Ми закликаємо Президента Володимира Зеленського поки не пізно переглянути прийняті рішення щодо персональних санкцій і спрямувати до суспільства виразні політичні й інформаційні сигнали, які вгамують збурені пристрасті й відновлять його готовність витримувати бурі геополітичні. Адже вони, схоже, будуть неминучими.

Члени Ініціативної Групи «Першого грудня»: Ольга Айвазовська, Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Олександра Матвійчук, Ярослав Яцків.