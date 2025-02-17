Таємниці, злочини і спогади: новинки березня

З початком весни повертається натхнення для нових експериментів і звершень. Тож ця добірка для тих, хто шукає книги, що відкривають нові перспективи: від готичної містики Праги до кримінальних інтриг епохи джазу та глибокого аналізу пам'яті й часу. Усі три книжки пропонують різні жанри та стилі, але їх об'єднує одне — вони не залишать читача байдужим.

Прага, осінь, морок, і низка загадкових убивств, що ведуть через сім старовинних костелів. Головний герой, самотній вигнанець К., несподівано опиняється у вирі подій, які змусять його поставити під сумнів усе, що він знав про місто і себе самого. Цей роман — справжній готичний детектив із нотками містики, що розкриває приховані сторони історії Праги та її архітектурних пам’яток.

Мілош Урбан — один із найвідоміших сучасних чеських письменників, лауреат премії Magnesia Litera. У своїх текстах він поєднує історію, містичні мотиви й детективний сюжет, створюючи захопливі й атмосферні романи. Його книжки перекладені багатьма мовами й здобули популярність далеко за межами Чехії.

Джордж Римус — найуспішніший бутлегер в історії США, людина, яка створила алкогольну імперію в часи сухого закону. Він стає головним героєм кримінальної історії, сповненої зрад, шпигунських інтриг, безжальної боротьби за владу і навіть вбивств. Через історію чоловіка, який спочатку досягнув вершини, а потім впав у безодню, у романі майстерно відтворено атмосферу Америки 1920-х.

Карен Ебботт — американська журналістка й письменниця, авторка кількох бестселерів New York Times. Побудовані на історичних розслідуваннях, її романи розкривають захопливі і часто маловідомі сюжети минулого.

Класика, що змінює погляд на літературу. Перший том монументальної епопеї Пруста — це подорож у глибини пам’яті, де дитячі спогади, відтінки почуттів і плинність часу утворюють унікальний світ переживань. Роман став основою для сучасної психологічної прози й продовжує впливати на літературу навіть через століття після його написання.

Нове видання у перекладі видатного українського перекладача Анатоля Перепаді, доповнене передмовою літературознавиці й критикині Ганни Улюри.

Марсель Пруст — видатний французький письменник, есеїст, лавреат Гонкурівської премії. Його романи досліджують природу пам’яті, кохання і людських відносин, залишаючись актуальними й сьогодні.