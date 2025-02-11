Про індустріальний парк у Миколаєві

30 січня на черговій сесії Миколаївської міськради депутати підтримали внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки, щоб передбачити кошти міського бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення вишукувальних робіт для створення індустріального парку у м. Миколаєві.

Фото: Мінекономіки

Створення Миколаївського індустріального парку передбачено Стратегією розвитку Миколаївської міської громади на період до 2027 року. Планування майбутнього ІП буде проводитись на ділянці площею 190 га за адресою Херсонське шосе, 112 згідно з Генеральним планом розвитку Миколаєва та Детальним планом розвитку території частини Інгульського району.

Сама ідея створення Індустріального парку у м. Миколаєві не є аж такою новою. Скоріше навпаки, наше місто у цьому питанні намагається наздогнати інші українські міста. Справа в тому, що ще до повномасштабного вторгнення в Україні з'явилася думка про те, що стрімкий індустріальний розвиток нашої держави доцільніше за все забезпечити через розвиток індустріальних парків. Як приклад наводили досвід сусідніх Туреччини та Польщі. Утворилася навіть певна група експертів, бізнесменів, економістів, чиновників та народних депутатів, які почали потужно та акцентовано просувати ідею розвитку індустріальних парків в Україні.

На початках ідея, окрім Закону України “Про індустріальні парки” від 2013 р., не мала особливого наповнення. Було неочевидним для чого потрібні ці парки і які вони дають преференції та пільги для своїх резидентів. Проте з часом були напрацьовані певні зміни до вітчизняного законодавства і процес реєстрації індустріальних парків у містах та громадах України почав набирати обертів.

У 2022 році шляхом внесення змін до Податкового Кодексу для учасників індустріальних парків Держава запровадила певні пільги щодо податку на прибуток та на додану вартість. Органи місцевого самоврядування отримали право встановлювати ставки земельного податку та орендної плати або навіть звільняти від сплати земельного податку ділянки в межах індустріальних парків.

Відповідно до каталогу Міністерства економіки України станом на січень 2025 р. в Україні зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. Лідером за кількістю індустріальних парків виступає Львівщина, де створено 19 парків, далі йде Київська область – 13 парків і Закарпатська - 10 парків. У Миколаївській області значиться 2 індустріальні парки у Кривоозерській територіальній громаді та м. Вознесенськ. У сусідній Одеській області зареєстровано 4 індустріальних парки, у Дніпропетровській – 3 парки.

Зрозуміло, що визначальним чинником для створення та розвитку індустріальних парків в умовах сьогодення виступають безпекові ризики. Саме з огляду на ці ризики найбільша кількість індустріальних парків розташовується в західних регіонах України.

При наявності однакових пільгових умов для всієї території України, близькість до лінії фронту, постійні обстріли промислової, цивільної та енергетичної інфраструктури у Миколаєві не дозволяють говорити про привабливість нашого міста для інвестицій і розташування виробництва.

Звісно необхідно підтримувати та сприяти розвиткові виробництва у Миколаєві, але ми не можемо на рівних конкурувати з іншими, більш безпечними регіонами України. Для того, щоб такі міста як Миколаїв, що знаходяться у прифронтовій зоні, були інвестиційно привабливими та не відставали від загальних темпів промислового розвитку, необхідна розробка та впровадження додаткових спеціальних економічних умов. Простіше кажучи, потенційні прибутки повинні значно переважати можливі втрати. Учасники індустріального парку у Миколаєві повинні чітко розуміти, чому, не зважаючи на більш високі безпекові ризики, саме тут треба розташовувати виробництво. У іншому випадку кошти міського бюджету, направлені на розробку документації індустріальних парків, будуть фінансуванням лише проєкту без його подальшої реалізації.

Очевидно, що Миколаїв потребує розвитку індустріального парку, учасниками якого стали б підприємства виробничої та переробної галузі, які б створювали продукцію із доданою вартістю та забезпечували робочими місцями миколаївців та сприяли розвиткові економічної активності у нашому місті.

Зрештою, саме люди роблять місто комфортним та успішним.