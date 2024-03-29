Кабмін затвердив порядок використання коштів для індустріальних парків і створення двох нових

Крім того, створять державний Офіс розвитку індустріальних парків.

Кабінет Міністрів виділяє мільярд гривень на розвиток індустріальних парків в Україні у 2024 році й затвердив порядок використання коштів.

Про це на засіданні уряду 29 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші передбачили на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяли для розвитку й інвестицій.

Крім того, створять державний Офіс розвитку індустріальних парків. "Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - додав Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків. Один відкриють на Вінниччині, інший - на Прикарпатті.

"Перший індустріальний парк буде створено на Вінниччині. Інвестиції в його створення складуть понад 50 млн грн. Другий індустріальний парк буде на Івано-Франківщині, і там інвестиції в його створення та розвиток можуть скласти 1,5 млрд грн", - розповів прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що завдяки цим двом паркам вдасться створити більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.