​Дмитро Кулеба і глава МЗС Данії: Після війни Україні недостатньо буде пожертв, потрібні приватні інвестиції

Міністри закордонних справ України і Данії Дмитро Кулеба та Ларс Люкке Расмуссен у колонці для Bloomberg написали, що після закінчення війни нашій державі знадобляться приватні інвестиції, оскільки пожертв буде недостатньо для відновлення.

Міністри зазначили - за два роки вторгнення РФ мало "катастрофічні наслідки для існування мільйонів українців та української економіки" і у відповідь міжнародна спільнота пожертвувала понад 140 мільярдів євро на необхідну підтримку.

"Це мало вирішальне значення для негайної самооборони України. Однак, якщо подивитися на довгострокову перспективу, Україна має бути реконструйована – як психологічно, так і інституційно – щоб стати самодостатньою державою та членом Європейського Союзу. Для досягнення цієї мети громадських пожертв буде недостатньо. Приватні інвестиції потрібні", - наголосили Кулеба і Расмуссен.

Міністри заявили, що наша держава "не хоче бути залежною від донорів країною після війни, і має знання і ресурси, щоб стати самодостатньою і розвиненою економікою".

Автори наголосили , що Росія намагається завадити євроінтеграції України, а також підірвати економічну основу країни.

Глави МЗС навели успішний приклад інвестицій від Данії, зокрема, створення дансько-українського фонду. Копенгаген передбачив інструменти для того, аби данські компанії, які інвестували в Україну і вели торгівлю з українськими партнерами, мали менші ризики.

Данія курує відновлення Миколаєва і всього регіону. Міністри обох країн наголосили, що державне фінансування має вирішальне значення залучення приватних інвесторів. "Наразі понад 100 датських компаній ведуть комерційну діяльність з Україною та налаштовані на довгострокову співпрацю та взаємодію", - йдеться в публікації.

Цей кейс може стати прикладом і для інших держав, які захочуть інвестувати в Україну і отримати від цього зиск. "Наш заклик зрозумілий: у багатьох країн і приватних компаній є багато можливостей для отримання прибутку, допомагаючи Україні", - підсумували Кулеба і Расмуссен.