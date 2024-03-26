Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

На військових облігаціях українці заробили більш як 94 мільйонів гривень

Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій.

На військових облігаціях українці заробили більш як 94 мільйонів гривень
Фото: informator.ua

Понад 94 мільйони гривень заробили українці на військових облігаціях, які придбали через Дію.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через Дію, чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток", – зазначив Федоров.

Він розповів, що кошти, виручені за облігації, йдуть на армію та економіку.

"Працює це дуже просто. Військові облігації — це цінні папери. Українці позичають тимчасово державі гроші, які потім працюють на армію та економіку. Куплені облігації – це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам. Потім кошти повертаються з відсотком", – написав міністр.

Також зкликав українців купувати облігації, щоб донатити державі і отримати від цього прибуток.

  • Міністерство фінансів України 19 березня розмістило військові облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті. Так, за гривневі ОВДП на рік під 16,46% виручили понад 3 млрд грн. Облігації на 2 роки під 17,35% принесли державній скарбниці 4,1 млрд грн, а на 3,3 року під 18,3% - понад 3,3 млрд грн.
  • У січні 2024 року Кабмін залучив від продажу військових облігацій на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies