На військових облігаціях українці заробили більш як 94 мільйонів гривень

Понад 94 мільйони гривень заробили українці на військових облігаціях, які придбали через Дію.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через Дію, чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток", – зазначив Федоров.

Він розповів, що кошти, виручені за облігації, йдуть на армію та економіку.

"Працює це дуже просто. Військові облігації — це цінні папери. Українці позичають тимчасово державі гроші, які потім працюють на армію та економіку. Куплені облігації – це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам. Потім кошти повертаються з відсотком", – написав міністр.

Також зкликав українців купувати облігації, щоб донатити державі і отримати від цього прибуток.