Стефанішина: Єврорада підтримала продовження лібералізації торговельного режиму з Україною ще на рік

Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Європейська рада на засіданні 21-22 березня підтримала продовження ще на рік лібералізації торговельного режиму з Україною.

Про це повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

Угода передбачає пільгові умови для українського експорту в ЄС. Але узгодження остаточного рішення від Євроради ще триває, залишається низка технічних питань.

"Рішення щодо торговельної лібералізації обговорювалося під час засідання Європейської ради. Лідери ЄС підтримали важливість продовження автономних торговельних преференцій. Процес узгодження триває", - уточнила Стефанішина. Віцепрем'єр розповіла, що у висновку за підсумками засідання Ради йдеться, що вона закликає продовжити роботу без зволікання щодо вирішення питань, пов'язаних із автономними торговельними преференціями для України, "у справедливий і збалансований спосіб".

У документі закріпили необхідність пошуку довгострокового рішення в межах Угоди про асоціацію ЄС-Україна, зони вільної торгівлі.