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Україна вперше експортує до Словаччини понад 100-тисячну партію сіянців хвойних дерев

Тривають переговори з низкою інших клієнтів, не європейських.

Україна вперше експортує до Словаччини понад 100-тисячну партію сіянців хвойних дерев
Юрій Болоховець
Фото: Facebook/Юрій Болоховець

Україна вперше цього року експортує партію сіянців сосни і ялини (110 тисяч) до країн ЄС, зокрема, Словаччини.

Про це повідомив очільник державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Вперше львівський насіннєво-селекційний центр ДП «Ліси України» експортував сіянці минулого року. Відгуки європейських клієнтів позитивні. Тож цього року знову маємо великий контракт. Проводимо перемовини щодо придбання сіянців ще з низкою клієнтів. Не лише європейських", - зауважив Болоховець.

Він пояснив попит на садивний матеріал тим, що сіянці із закритою кореневою можна висаджувати майже весь рік, що значно спрощує роботу лісівників. Крім того, витрати на створення лісу зменшуються на 35%.

"Наразі лісонасіннєві заводи ДП «Ліси України» працюють у Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Кіровоградській областях. Ми створили цю мережу лише за декілька років. Сьогодні запускаємо в роботу ще один центр на Івано-Франківщині", - додав очільник держпідприємства.

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