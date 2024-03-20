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ЄС попередньо схвалив продовження безмитного ввезення продукції з України

Єврокомісія та Європарламент попередньо домовилися пролонгувати зняття мит та обмежень ще на рік.

ЄС попередньо схвалив продовження безмитного ввезення продукції з України
Фото: EPA/UPG

Україна зможе експортувати сільськогосподарську продукцію до ЄС на пільгових умовах до літа 2025 року. Єврокомісія та Європарламент попередньо схвалили продовження періоду дії норм, що скасовують квоти та мита для нашої держави.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, це робиться з метою підтримати Україну під час агресивної війни, розв'язаної Росією. 

Датою завершення попереднього режиму лібералізації торгівлі було 5 червня 2024 року. В ЄС пропонують продовжити ці заходи ще рівно на 12 місяців. Остаточне голосування буде проведено пізніше. 

Євродепутати врахували ситуацію з протестами фермерів у країнах-членах ЄС, тож документ міститиме низку застережень. Якщо українська продукція призведе до серйозних змін на ринку Євросоюзу або окремих держав, Єврокомісія залишає за собою право вдатися до обмежувальних заходів. Час їхнього обговорення та впровадження скоротили з 3 до 2 тижнів.

Що стосується української пшениці, то регулятори будуть стежити, щоб обсяг експорту не перевищував середніх показників двох попередніх років, 2022 та 2023. 

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