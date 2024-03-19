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Російські окупанти знищили дитячий садочок на Херсонщині

Впродовж дня ворог скидав вибухівку з дронів по населених пунктах області.

Російські окупанти знищили дитячий садочок на Херсонщині
Херсонщина, обстріли
Фото: МВС

Російські війська продовжують терор правобережних громад Херсонщини з безпілотників. Лише за день зафіксовано понад 20 влучань.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Протягом доби дрони атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. По населених пунктах окупанти били fpv-безпілотниками, а також скидали вибухівку. Зафіксовано щонайменше з два десятки влучань", — написав Прокудін. 

Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля дитячого садочка та житловий будинок. 

  • У Нововоронцовській громаді Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. В результаті двоє людей отримало поранення. 
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