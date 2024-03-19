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На Херсонщині окупанти з дрона скинули вибухівку на авто, двоє цивільних поранені

Також постраждало троє людей через обстріл дороги у Херсонському районі. 

На Херсонщині окупанти з дрона скинули вибухівку на авто, двоє цивільних поранені
Фото ілюстративне
Фото: ЦНС

Сьогодні, 19 березня, близько 11:00 на автодорозі у Нововоронцовській громаді Бериславського району Херсонської області окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. В результаті двоє людей отримало поранення. Їх доставили у лікарню.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Також троє цивільних звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями, отриманими внаслідок обстрілу дороги між Антонівкою та Садове Херсонського району.  

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

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