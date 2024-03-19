Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами. Про це він сказав перед зустріччю в форматі "Рамштайн" журналістам Радіо Свободи.
Міністр зазначив, що є прогрес у напрямку боєприпасів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії.
"Але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні", – сказав Пісторіус.
Стосовно далекобійних ракет Taurus, в наданні яких Німеччина відмовляє Україні, "новин немає".
"Досягти стійкої підтримки України з огляду на подальшу перспективу – це наше щоденне завдання. Хочемо розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів", – сказав Борис Пісторіус.
Естонський міністр оборони Ханно Певкур додав, що його країна має різні варіанти відправки боєприпасів України.
"Можливо, знайдемо ще трохи грошей, щоб купити їх за межами Європи – маю на увазі, снаряди для артилерії. А завтра я буду в Києві", – повідомив він.
- У Німеччині на базі "Рамштайн" сьогодні проходить засідання Контактної групи з питань оборони України. Українське Міноборони повідомило, що пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.