Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами

Естонія також обіцяє пошукати кошти на закупівлю снарядів. 

Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами
Борис Пісторіус
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами. Про це він сказав перед зустріччю в форматі "Рамштайн" журналістам Радіо Свободи.

Міністр зазначив, що є прогрес у напрямку боєприпасів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії.

"Але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні", – сказав Пісторіус.

Стосовно далекобійних ракет Taurus, в наданні яких Німеччина відмовляє Україні, "новин немає".

"Досягти стійкої підтримки України з огляду на подальшу перспективу – це наше щоденне завдання. Хочемо розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів", – сказав Борис Пісторіус.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур додав, що його країна має різні варіанти відправки боєприпасів України.

"Можливо, знайдемо ще трохи грошей, щоб купити їх за межами Європи – маю на увазі, снаряди для артилерії. А завтра я буду в Києві", – повідомив він.

  • У Німеччині на базі "Рамштайн" сьогодні проходить засідання Контактної групи з питань оборони України. Українське Міноборони повідомило, що пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies