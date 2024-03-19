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Непальський найманець поскаржився на побиття російськими військовими і брак їжі

Його завербував агент, якому він заплатив мільйон непальських рупій за поїздку до Москви, звідки його відправили воювати. 

Не менше 2000 найманців із Непалу воюють проти України, встановили Sky News. Цифра у 2000 осіб, прийнятих до російської армії, базується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції.

Один із них, Ганеш, розповів журналістам про ставлення росіян до них. Зараз він уже зміг повернутися додому, але до цього чотири з половиною місяці воював проти України в Донецькій області. 

Перед відправкою в Україну Ганеш пройшов двотижневу підготовку в підмосков'ї в військовому центрі.

Ганеш каже, що на тренуваннях йому велося добре, а коли потрапив на війну, то російські військові стали їх бити і не давали вдосталь їжі.

"Російські військові були позаду нас. На передовій були найманці", – поскаржився непалець, який пішов вбивати українців за гроші.

На війну Ганеш потрапив через агента. Він звернувся до нього в пошуку роботи в Люксембурзі, але агент запропонував натомість поїхати до Росії. Ганеш заплатив близько мільйона рупій (близько 6000 фунтів стерлінгів), щоб виїхати до Москви за туристичною візою.

Агент сказав йому, що він міг би заробляти близько 1675 фунтів стерлінгів на місяць, якщо приєднається до кампанії Кремля.

Опинившись у Росії, непальцю довелося заплатити іншому агенту майже 800 фунтів стерлінгів лише за те, щоб його взяли у тренувальний табір.

Непал не схвалює рекрутинг своїх громадян на війну і заборонив їздити до України і Росії. Влада затримала вже 22 агентів, які вербували людей воювати. 

  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян. Кремль намагався набирати іноземців замість росіян перед виборами Путіна. Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.
  • У січні у лавах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донецької області помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “вагнерівці”.
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