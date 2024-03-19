Головне за ніч та ранок вівторка, 19 березня: удар по Селидовому, бомбардування Козачої Лопані, пакет допомоги від Бельгії

Російська армія о 2:30 ночі 19 березня атакувала місто Селидове на Донеччині із використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300". Через обстріл поранено чотирьох осіб, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

"Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали чотири особи, які перебували в оселях – три жінки віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу", – зазначили у прокуратурі.

Також окупанти пошкодили щонайменше 24 домоволодіння і чотири автомобілі.

Прокурори розпочали кримінальне провадження і на місці документують воєнні злочини, які коїть армія РФ.

Російська окупаційна армія сьогодні близько 9 години ранку завдала двох ударів контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані, що на Харківщині.

"Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали двох ударів контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач", – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 61 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 840 окупантів, 30 артилерійських систем та 35 бойових броньованих машин. Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 осіб, 13 049 бойових броньованих машин.

Про інші втрати противника – в новині.

Уряд Бельгії погодив виділення додаткових 412 мільйонів євро допомоги Україні. Останній пакет допомоги включає багатоцільові бойові авто, броньовані машини швидкої допомоги та артилерійські боєприпаси.

У тісній співпраці з Нідерландами Україні буде надано три кораблі-міношукачі. Бельгія організує базове навчання для персоналу у Військово-морській академії, а Нідерланди забезпечать навчання екіпажів без відриву від роботи.

Також передбачено закупівлю броньованих санітарних машин, що є спільною ініціативою країн Бенілюксу. Їх модернізують, а потім передадуть в Україну.

Докладніше – в новині.

Євросоюз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України.

Про ознайомлення з документами повідомляють журналісти Bloomberg. За їхніми словами, застосування податку на непередбачуваний прибуток, описане в законопроєктах, може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро. Ці кошти можна буде витратити на постачання зброї для України та посилення її оборонної здатності.

Якщо документи швидко отримають підтримку усіх 27 держав-членів Євросоюзу, то перші грошові надходження до України можуть бути здійснені вже у липні цього року. Проте є сумнів, що Німеччина, Франція та Європейський банк погодяться на такий сценарій.

Дональд Трамп сподівається, що на момент переобрання на посаду президента США йому вже не доведеться вирішувати питання щодо військової допомоги Україні.

В інтерв'ю каналу Fox News республіканець заявив, що до Овального кабінету потрапить через понад дев'ять місяців – а це, мовляв, "вічність для війни та політики".

Трамп також вчергове запевнив, що за умови його президентства Росія б не наважилася на вторгнення: "Я б домовився. Навіть не знаю, чи треба було б домовлятися, бо вони б не напали. Якби в нас був справжній лідер, Путін би цього не зробив. Коли я був президентом, він цього не робив, і не було навіть загрози, що зробить". (Війна в Україні тривала впродовж усієї каденції Дональда Трампа – ред.)

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!