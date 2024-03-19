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Росія обстріляла Селидове на Донеччині, четверо осіб поранені

Російська армія атакувала місто із використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Росія обстріляла Селидове на Донеччині, четверо осіб поранені
Наслідки обстрілу Селидоввого на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія о 2:30 ночі 19 березня атакувала місто Селидове на Донеччині із використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300". Через обстріл поранено чотирьох осіб.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

"Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу", – зазначили у прокуратурі.

Наслідки обстрілу Селидового на Донечччині
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Селидового на Донечччині

Також окупанти пошкодили щонайменше 24 домоволодіння і чотири автомобілі. 

Прокурори розпочали кримінальне провадження і на місці документують воєнні злочини, які коїть армія РФ.

Ворог протягом доби обстріляв з артилерії біля 120 населених пунктів. Армія Росії здійснила 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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