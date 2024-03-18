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Польща та Німеччина активують бронетанкову коаліцію для підтримки України

Також до коаліції доєднались Великобританія, Швеція та Італія. 

Польща та Німеччина активують бронетанкову коаліцію для підтримки України
Польща та Німеччина активують бронетанкову коаліцію для підтримки України
Фото: Мінісерство оборони Польщі

Польща та Німеччина 26 березня активують коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України.

Про це повідомляє видання Wprost.

“Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій”, - зазначив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Він додав, що йдеться, зокрема, про Великобританію, Швецію та Італію. 

Міністр зауважив, що Польща не розглядає і не планує вводити війська в Україну. 

Він також наголосив, що питання можливого заморожування конфлікту в Україні - це не та пропозиція, яку варто розглядати.

“Перемога України має вирішальне значення. (...) Сьогодні в Україні розігрується питання безпеки НАТО, Польщі та Німеччини”, - підкреслив Косіняк-Камиш.

  • Польща та Німеччина створюють сили швидкого реагування в Європі. До них увійдуть по 2500 польських і німецьких солдатів.
  • Росія не отримає своїх активів, заморожених на Заході, поки не виплатить Україні репарації. Найкраще зараз витратити відсотки від заморожених активів на придбання зброї для Києва. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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