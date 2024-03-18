Також глава держави запевнив, що в питанні будівництва фортифікацій усі ресурси забезпечені.

У 2024 році Україна має вийти на максимальний рівень оборонного виробництва.

Про це у вечірньому відеозверненні 18 березня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", - сказав глава держави.

Він додав, що була також на Ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій. "Усі ресурси забезпечені", - сказав Зеленський.