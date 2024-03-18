Гідрометцентр попередив про ожеледицю в західних областях України

У найближчі дні прогнозують невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на 19-22 березня.

За даними синоптиків, у наступні дві доби в Україні, 21 березня у південній частині та центральних областях невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі у західних областях переважно сніг.

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вночі та вранці 19 березня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму, 20-21 березня у західних та південних областях місцями туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 4° тепла до 2° морозу, вдень 3-9° тепла, на південному сході країни, 21 березня в більшості областей 6-12° тепла; найближчої доби в західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У південних, 22 березня і в західних областях місцями невеликий, в Криму помірний дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 0-6° тепла; вдень 22 березня 5-11° тепла.