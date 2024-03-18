Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа на Сумщині

Сьогодні російська армія завдала ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає", – зазначили в ОВА.

У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки уточнюються.