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Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа на Сумщині

Попередньо – без загиблих. Наслідки атаки уточнюють. 

Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа на Сумщині
Фото: konotop.in.ua

Сьогодні російська армія завдала ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає", – зазначили в ОВА.

У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки уточнюються.

  • Вчора Конотоп теж потрапив під обстріл. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. 
  • Протягом 17 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксували 341 вибух. В результаті авіаудару загинув один житель області. Ще один місцевий отримав поранення.
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