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Правоохоронці викрили банду, яка постачала наркотики до Рівненського СІЗО

До наркобізнесу залучили утриманців установи, зокрема 38-річного кримінального авторитета,

Правоохоронці викрили банду, яка постачала наркотики до Рівненського СІЗО

Правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО, учасників організованої групи на чолі з так званим “смотрящим”, які й організували наркотрафік, повідомила Національна поліція.

До наркобізнесу залучили утриманців СІЗО, зокрема 38-річного кримінального авторитета, який наразі відбуває покарання за скоєння тяжких злочинів та був активним учасником бунтів в установах виконання покарань.

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Спільниками також стали дві особи на волі, які скуповували наркотичні засоби, формували пакунки та перекидали їх безпосередньо на територію установи.

“Після отримання пакунків кримінальний авторитет та його довірена особа розподіляли наркотики серед засуджених. Підтримуючи злочинні традиції, вказані особи віддавали частину отриманих від злочинної діяльності коштів у так званий “общак”. Решта розподілялася лідером угруповання між учасниками організованої злочинної групи”, − зазначили у Нацполіції.

Операція з ліквідації тюремного наркобізнесу відбувалася у два етапи. У вересні 2023 року поліцейські перекрили канал надходження наркотиків до СІЗО і провели 12 обшуків за місцями перебування та проживання фігурантів. Вони вилучили наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, десятки мобільних телефонів та банківських карток, а також “чорнові” записи.

13 березня поліцейські провели другий етап операції для притягнення до відповідальності усіх учасників злочинного угруповання наркозбувачів.

  • У Одеській області правоохоронці викрили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів у регіоні та по всій території України. Нелегальний "бізнес" організували четверо одеситів, серед них двоє чоловіків та двоє жінок.
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