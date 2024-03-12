У Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів. Також є травмовані.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Аварія трапилась приблизно о 12.25, на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів (Івано-Франківський район). На місце події одразу виїхали поліцейсьскі, рятувальники та швидка медична допомога.
"За попередньою інформацією, 57-річний водій іномарки "Mercedes C220", мешканець с. Угорники, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Уїзд - Івано-Франківськ", – йдеться у повідомленні поліції.
Наразі на місці працюють правоохоронці.
Поліцейські встановлюють всі обставини події.
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