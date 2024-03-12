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На Прикарпатті автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, є травмовані

Аварія трапилася на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів.

На Прикарпатті автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, є травмовані
ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024
Фото: Нацполіція

У Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів. Також є травмовані. 

Про це повідомили у Національній поліції України.

Аварія трапилась приблизно о 12.25, на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів (Івано-Франківський район). На місце події одразу виїхали поліцейсьскі, рятувальники та швидка медична допомога.

"За попередньою інформацією, 57-річний водій іномарки "Mercedes C220", мешканець с. Угорники, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Уїзд - Івано-Франківськ", – йдеться у повідомленні поліції.

ДТП із автобусом на Прикарпатті
Фото: Нацполіція
ДТП із автобусом на Прикарпатті
ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024
Фото: Нацполіція
ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024
ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024
Фото: Нацполіція
ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024

Наразі на місці працюють правоохоронці.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. 

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