У Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів. Також є травмовані.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Аварія трапилась приблизно о 12.25, на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів (Івано-Франківський район). На місце події одразу виїхали поліцейсьскі, рятувальники та швидка медична допомога.

"За попередньою інформацією, 57-річний водій іномарки "Mercedes C220", мешканець с. Угорники, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Уїзд - Івано-Франківськ", – йдеться у повідомленні поліції.

Фото: Нацполіція ДТП із автобусом на Прикарпатті

Фото: Нацполіція ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024

Фото: Нацполіція ДТП із автобусом на Прикарпатті, 12.03.2024

Наразі на місці працюють правоохоронці.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.